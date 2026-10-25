Va firme Pepe Braña por la alcaldía de Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas. — Convencido de que la transformación debe seguir avanzando en la capital del estado, Pepe Braña Mojica reiteró que mantiene firme su aspiración a la alcaldía de Victoria. El diputado federal por el V Distrito destacó que es el único que se registró de manera directa para este proceso.

Esto habla de su convicción y certeza de lograr la candidatura por parte de Morena.

Durante sus recorridos de territorio y encuentros cercanos con la ciudadanía, Braña señaló que recibe constantes muestras de apoyo y respaldo de las familias victorenses en esta etapa clave.

“¡Con el respaldo de nuestra gente, seguimos más firmes que nunca, participando y construyendo juntos para que la transformación siga avanzando!”, expresó.

Asimismo, el legislador federal enfatizó que la cercanía con la sociedad ha permitido consolidar un proyecto basado en la atención directa y la resolución de las demandas ciudadanas, un vínculo que —afirmó— se ha fortalecido notablemente en los últimos años.

Bajo la convicción de trabajar de la mano de la ciudadanía, el aspirante concluyó con un claro mensaje:

“¡Con el Pueblo todo, sin el Pueblo nada!”.