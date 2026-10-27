Lista la Liguilla de la Cima Fut-7

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras cumplirse 14 jornadas el equipo de Carnitas El Primo, finalizó en el primer lugar de la tabla general de la categoría de Sexta Fuerza de la Liga de Futbol de La Cima Fut7.

Con una racha de 10 victorias, dos empates y dos derrotas suman un total de 32 unidades; con dos puntos más abajo en la tabla se deja ver el cuadro de Teocaltiche con 30 puntos.

En tanto que Real Arbustos tienen 28 unidades; en tanto que Patanes 3.0 y Bastardos 2.0, cosecharon 23 unidades, pero con la diferencia de goles tiene los primeros en mención en el cuarto puesto.

Mientras que en el sexto escalón es para Compadres con 19 unidades; Pencos FC calificó a la Liguilla con 17 unidades; el octavo puesto es del Deportivo Reyes con 16 unidades.

La Liguilla estará arrancando el próximo viernes arrancan los Cuartos de Final, a las 19:00 horas Bastardos y Patanes se verán la cara en la cancha 2 del Complejo de La Cima; en tanto que a la misma hora pero en el campo 3 juegan Deportivo Reyes ante Carnitas el Primo.

El resto de la fiesta grande continúan a las 20:00 horas entre Pencos FC y Real Arbustos en la cancha 3; mientras que en la cancha dos a las 21:00 horas juegan Compadres FC y Teocaltiche.