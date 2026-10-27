El Rebaño inalcanzable

Andrés A. Ramírez Acosta

Tras haberse jugado 25 jornadas el cuadro de El Rebaño FC es el único líder general de la categoría Master de la Liga Regional de Futbol de Veteranos de Ciudad Victoria, al cosechar 70 unidades.

Un total de 23 triunfos, un empate y una derrota es como tienen a El Rebaño FC como mandamás de la categoría, sacándole 13 unidades a sus más cercanos rivales, siendo Veterinaria y Titanes.

En el cuarto puesto se asoma Pollitos con 55 puntos; seguido por Real Obrera con 51 puntos.

Fluminense se mantiene en la pelea por los primeros puestos con 47 puntos.

Chivas Victoria tiene 45 puntos. Mientras que La San Juana cosecha 41 unidades, le sigue Zorros Saens, Atlético Mainero y Rayos FC con 32 unidades.

En tanto que SUTUAT y Pedacera Modelo tienen 31 puntos; le sigue Sindicato Albañiles con un punto menos, mientras que Taller 22 Ocampo suma 27 puntos.

Más abajo está Máquina IMSS con 25 unidades; Guerreros Modelo tienen 19 puntos, Libercol suma 18 puntos, Peñarol-Real Victoria con cuatro unidades y Deportivo Reny con un punto.