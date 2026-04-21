Titanes a la cabeza

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras nueve jornadas disputadas el equipo de titanes sigue al mando de la categoría Máster de la Liga Regional de Futbol de Veteranos, tras sumar 25 unidades.

Ocho victorias y un empate tienen a Titanes como el líder general del torneo al sumar 25 puntos, mientras que El Rebaño FC aprieta fuerte con 24 unidades.

En tanto que Veterinaria tiene 22 puntos, con un punto menos tiene a Pollitos y Real Obrera. Fluminense es sexto de la tabla general con 19 puntos.

Pedacera Modelo suma 17 puntos y séptimo, con un punto menos aparece Rayos FC.

La San Juana y Chivas Victoria se han quedado rezagados con 15 puntos; Sindicato Albañiles y Libercol suman 12 puntos, Zorros Saens tienen nueve puntos.

Guerreros Modelo y Atlético Mainero suman ocho puntos, seguido por SUTUAT con seis puntos; Taller 22 Ocampo suma cinco unidades.

En la parte baja están Peñarol-Real Victoria con cuatro puntos, Maquina IMSS suma tres unidades y el Deportivo Reny suma solo un punto.