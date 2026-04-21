Llama Zertuche a aspirantes a acatar tiempos electorales en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 21 de abril.- El diputado local Juan Carlos Zertuche señaló que cualquier aspirante, ya sea de Movimiento Ciudadano o de otro partido, que utilice bardas o anuncios espectaculares para promocionarse deberá asumir las consecuencias legales que esto pudiera implicar ante las autoridades electorales.

El legislador originario de Reynosa enfatizó que cada persona debe responsabilizarse de sus acciones, especialmente si incurre en actos anticipados de campaña, lo que podría derivar en llamados de atención o sanciones por parte de instancias como el Instituto Electoral de Tamaulipas.

Indicó que, en su caso, las dirigencias estatales y municipales de Movimiento Ciudadano tendrían que establecer reglas internas claras rumbo al proceso electoral de 2027 en el estado.

Asimismo, advirtió que tanto militantes de su partido como de otras fuerzas políticas que busquen adelantarse mediante promoción en espacios públicos podrían enfrentar sanciones si incumplen la legislación vigente.

«Yo respeto la opinión que dé el IETAM y cada quien está haciendo su trabajo en territorio y si están promocionando su imagen, bueno pues cada quien», señaló.

Esto ocurre en un contexto donde, pese a no ser aún tiempos oficiales de campaña, ya se observa actividad de figuras políticas que intentan posicionarse entre la ciudadanía.

En ese sentido, recordó que previamente el presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre, ha mencionado que las sanciones aplican únicamente cuando existe una solicitud explícita del voto, mientras que la promoción de imagen por sí sola no necesariamente constituye una falta.

No obstante, aclaró que hay excepciones, particularmente cuando se trata de funcionarios públicos, quienes sí podrían ser sujetos a investigación.

Finalmente, Zertuche reiteró que quienes opten por promocionarse mediante bardas o espectaculares deberán respetar lo que establece la Ley Electoral del Estado y esperar los tiempos correspondientes para solicitar el voto ciudadano.