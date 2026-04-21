Campesinos de Tamaulipas denuncian incumplimientos y advierten nuevas protestas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 21 de abril.-El dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias de Tamaulipas, Raúl García Vallejo, señaló que los compromisos establecidos con el Gobierno Federal no se han respetado, lo que ha generado molestia entre los productores del estado.

Durante una entrevista, el representante campesino explicó que, aunque se han llevado a cabo diversas mesas de diálogo con autoridades, los acuerdos alcanzados no se reflejan en beneficios reales para el sector agrícola.

Advirtió que, ante la falta de resultados, existe la posibilidad de retomar medidas de presión como el bloqueo de carreteras federales en la entidad.

El líder agrario expresó que han apostado por el diálogo, pero denunció que los funcionarios federales cambian de postura después de firmar compromisos, lo que ha debilitado la confianza en las negociaciones.

Comentó que el incumplimiento constante ha provocado inconformidad entre los campesinos, quienes consideran que los acuerdos deben tener seguimiento y aplicarse de manera efectiva.

Añadió que una de las principales demandas es garantizar un ingreso objetivo que permita que la actividad agrícola sea rentable, algo que, afirmó, han sustentado con evidencias.

También destacó que los productores enfrentan serias dificultades para acceder a financiamiento, ya que las opciones disponibles provienen principalmente de la banca privada, con altos costos y requisitos excesivos.

Finalmente, indicó que el panorama para el campo en Tamaulipas es complicado, pues la falta de apoyos y la desaparición de programas han reducido la producción de alimentos, dejando a los campesinos sin alternativas claras.