Convocan a victorense para el mundial

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Un orgullo local se prepara para poner en alto el nombre de México, Daniel Alejandro Infante Gutiérrez, ha sido oficialmente convocado para integrar la Selección Mexicana de Tochito que representará al país en el próximo Mundial Juvenil, a celebrarse en Ningbo, China.

El estudiante de tercer año grupo B de la Escuela Secundaria General número 6, de Ciudad Victoria, ha trabajado para lograr consolidarse como parte del «Team México». Actualmente, el atleta se encuentra en concentración, afinando los últimos detalles físicos y tácticos para representar al país en la justa mundialista.

«Es un orgullo representarlo. Estamos buscando apoyos de la comunidad y de donde sea; también nosotros estamos haciendo rifas y todo, por si nos gustan apoyar, nosotros no decimos que no», compartió el deportista ante la necesidad de cubrir los gastos derivados de su participación en el extranjero.

Dijo que para cumplir con el sueño de competir en China, la familia está realizando diversas actividades de recaudación de fondos, es por ello que el victorense hace un llamado a la comunidad y al público en general para sumarse con cualquier tipo de apoyo que facilite su traslado y estancia en la sede del mundial.