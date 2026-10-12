Refuerzan presencia policial en escuelas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.— La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reforzó la presencia policial y la coordinación con otras instituciones en respuesta a reportes de robos en escuelas y comercios de la capital, informó su titular, Carlos Arturo Pancardo Escudero.

El funcionario respondió a señalamientos sobre dos planteles más robados este lunes en Ciudad Victoria y la incidencia de delitos en escuelas y tiendas de conveniencia. Aseguró que las corporaciones atienden los alertamientos de inmediato y que el tiempo de respuesta se ha reducido.

“Estamos trabajando en coordinación con otras instituciones para disuadir, en un momento dado, o inhibir y, sobre todo, actuar si hay flagrancia”, declaró Pancardo Escudero. Añadió que también se ha incrementado la presencia para prevenir nuevos casos.

Consultado sobre las detenciones, afirmó que sí hay personas detenidas, pero subrayó la importancia de que las víctimas presenten una denuncia formal para que las investigaciones puedan consolidarse. “Tenemos que ver bien para que se consolide y se formalice bien la denuncia”, señaló.