Tamaulipas apuesta fuerte al agua: más de 560 millones para infraestructura hidráulica

  • domingo, 5 de julio de 2026

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El agua dejó de ser solo un recurso y se convirtió en prioridad estratégica para Tamaulipas. Con una inversión superior a los 560 millones de pesos en el último año, el gobierno estatal ha colocado la infraestructura hidráulica como el segundo rubro con mayor presupuesto, buscando garantizar que cada región cuente con acceso seguro y sostenible al vital líquido.

Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas, subrayó que el agua es “uno de los recursos más valiosos para proyectar el desarrollo y la sustentabilidad del estado”, y que las obras emprendidas apuntan a mejorar el servicio, ampliar la capacidad de los sistemas y reducir fugas.

Entre los proyectos más destacados figuran el colector de alcantarillado sanitario en Reynosa, la primera etapa de la ampliación de la planta potabilizadora Duport en Altamira y la segunda fase de la planta potabilizadora que reforzará el sistema de abastecimiento de Ciudad Victoria, complementada con la construcción de la segunda línea del acueducto.

La estrategia, explicó Cepeda Anaya, busca no solo atender la demanda actual, sino preparar a Tamaulipas para los retos futuros en materia de agua potable y drenaje. “Esta inversión convierte al agua en el segundo rubro con mayor gasto público estatal”, puntualizó.

Con estas acciones, el estado pretende consolidar un modelo de gestión hídrica que asegure el abastecimiento y siente las bases de un desarrollo sostenible para las próximas generaciones.

 

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