Adiós a la antigua casa de “Los Medina”; Gobierno de Tamaulipas iniciará demolición para construir oficinas estatales

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

La histórica casona conocida como “La casa de Los Medina” será demolida en los próximos días para dar paso a un nuevo proyecto de oficinas del Gobierno del Estado, confirmó el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya.

El funcionario aseguró que todo está listo para iniciar los trabajos.

“Ya vamos a demolerla, vamos a empezar con esos trabajos”, declaró.

Cepeda Anaya informó que el Estado ya es propietario del inmueble tras llegar a un arreglo con los descendientes de la familia Medina.

“Ya firmamos un convenio con los herederos de la familia Medina y llegamos a un acuerdo”, explicó.

Añadió que Protección Civil ya revisó la estructura y entregará el dictamen en breve.

“Yo creo que hoy o a más tarde del miércoles me entrega el dictamen”, indicó.

El titular de Obras Públicas adelantó que la demolición se realizará preferentemente por las noches para reducir afectaciones a la vialidad, ya que deberán cerrar una parte de la calle 15.

“Vamos a cerrar un pedacito del 15, pero vamos a demoler en las noches”, precisó.

Sobre el futuro del predio, el secretario confirmó que ya hay un plan definido.

“Ahorita, por lo pronto, demolerlo y en un futuro cercano hacer un proyecto para un edificio de oficinas de gobierno del Estado”, dijo.

El terreno, dijo, cuenta con una superficie considerable para ese fin.

“Son alrededor de 600 metros cuadrados, si mal no recuerdo”, detalló.

Precio de compra: reservado

Cuestionado sobre el costo del acuerdo con los herederos, Cepeda evitó revelar la cifra: “Sí, se compró… pero no se los puedo decir. Mejor pregúntenle a los herederos”, respondió.

El funcionario calcula que la demolición no deberá prolongarse demasiado.

“Yo espero que alrededor de un mes, cuando mucho”, afirmó.

Con ello, uno de los inmuebles más emblemáticos por su ubicación y significado histórico en Ciudad Victoria dará paso a un nuevo complejo gubernamental en pleno corazón de la capital tamaulipeca.