DIF Tamaulipas atiende peticiones ciudadanas y prepara apoyos invernales

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La directora general del DIF Tamaulipas, Patricia Eugenia Lara Ayala, informó que el organismo continúa recorriendo los municipios con mayor vulnerabilidad para atender de manera directa las necesidades de las familias, reafirmando que el gobierno estatal mantiene un compromiso permanente con quienes más lo requieren.

Lara Ayala explicó que la visita realizada este sábado junto con la presidenta del DIF y el gobernador a San Nicolás, tuvo como objetivo dar respuesta inmediata a las solicitudes recibidas en brigadas anteriores.

“Fue para cumplir con estas peticiones que se hicieron hace unos días, es un gusto comentarles que la gente recibe y se pone feliz porque sabe que está con un gobierno que cumple, humano, que se preocupa y que realmente responde”, expresó.

La titular del DIF Estatal detalló que las peticiones más frecuentes provienen tanto de niñas y niños como de sus familias.

“En este caso, los niños piden iPads, computadoras, laptops”, señaló.

Mientras que los hogares solicitan apoyos de mayor necesidad.

“Material para construcción de su vivienda, aparatos funcionales principalmente sillas de ruedas, bastones, andadores y medicamentos”, informó.

Otras solicitudes incluyen la regularización de propiedades, equipamiento de desayunadores y apoyo en remodelación o reparación de escuelas.

“Principalmente ahí se enfoca lo que la ciudadanía nos pide”, puntualizó.

Lara Ayala señaló que actualmente se están atendiendo municipios con altos índices de vulnerabilidad.

“Esta semana vamos a Xico, vamos a Gómez Farías, vamos a González y nos vamos también a lugares más alejados”, afirmó.

Además, anunció que en diciembre se celebrará la tradicional Brigada-Posada, un evento masivo que combina apoyos y convivencia familiar.

“Ahora será en Higuerillas que es una zona que demanda mucha atención y mucho apoyo”, dijo.

Cuestionada sobre la entrega de cobijas, chamarras y despensas, la directora señaló que todos los programas estatales y federales cuentan con partidas para emergencias climáticas.

“Sí, claro, como siempre los hay, estamos preparados con despensas, cobijas y chaquetas para esta temporada”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que la dispersión se hará cuando el frío sea realmente urgente.

“Este frío no es un frío de urgencia en el momento que se demanden fríos ya fuertes en zonas como Miquihuana o La Marcela, ahí entraremos con fuerza”, indicó.

Lara Ayala concluyó mencionando que el DIF continúa trabajando “de frente y de cerca” con la ciudadanía para atender necesidades prioritarias en todos los rincones del estado.