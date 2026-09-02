Presenta DIF Tamaulipas la convocatoria Sociedad Civil en Transformación 2026

-Organizaciones de la sociedad civil podrán acceder a apoyos de 50 mil hasta 100 mil pesos para desarrollar proyectos de impacto ambiental, social o económico en la población de atención prioritaria; el registro estará abierto del 1 de septiembre al 4 de octubre

Ciudad Victoria, Tamaulipas. Con el propósito de impulsar proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población de atención prioritaria, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, presentó la convocatoria “Sociedad Civil en Transformación 2026”, dirigida a organizaciones de la sociedad civil que desarrollen iniciativas con impacto ambiental, social o económico.

A través de esta convocatoria, las organizaciones podrán presentar proyectos que promuevan la participación de la población y generen cambios positivos en su entorno, además de fortalecer sus capacidades y el tejido social a largo plazo.

Las iniciativas deberán enfocarse en alguna de las siguientes áreas: atención a niñas, niños y adolescentes; apoyo a familias y mujeres en situación de vulnerabilidad; prevención y detección de la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres; y protección de los derechos humanos de grupos vulnerables.

Los proyectos también deberán estar relacionados con la misión de la organización postulante, partir de un diagnóstico actualizado de la problemática que buscan atender y promover habilidades para la vida entre la población beneficiaria.

Asimismo, deberán establecer con claridad los resultados que pretenden alcanzar mediante metas e indicadores, además de contribuir al fortalecimiento de las capacidades organizativas de la población de atención prioritaria y atender las causas estructurales de la pobreza.

Entre los requisitos para participar se encuentra que las organizaciones sean donatarias autorizadas, mantengan su autorización y deducibilidad durante el periodo de ejecución del proyecto, cuenten con un órgano de gobierno debidamente conformado y tengan una misión y objetivos acordes con las áreas establecidas en la convocatoria.

Los proyectos deberán desarrollarse dentro de alguno de los 43 municipios de Tamaulipas y tendrán una duración de entre tres y seis meses.

Las iniciativas seleccionadas recibirán un apoyo económico de 50 mil hasta 100 mil pesos, de acuerdo con las condiciones establecidas en la convocatoria. El recurso será entregado en una sola exhibición, después de la firma del instrumento jurídico correspondiente.

Las organizaciones interesadas podrán registrar su proyecto del 1 de septiembre al 4 de octubre de 2026 a través del portal oficial: Convocatoria Sociedad Civil en Transformación 2026.

Además del registro, deberán presentar la documentación oficial, legal y fiscal que acredite su funcionamiento vigente, correcto y transparente.

Las iniciativas serán revisadas y valoradas por un comité y un grupo de evaluadores, conforme a los criterios establecidos en la convocatoria.