Poder Judicial refuerza controles contra fraudes notariales

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 20 de abril del 2026

El Poder Judicial de Tamaulipas confirmó la revocación de una patente notarial tras detectarse irregularidades en procesos de dominio de bienes inmuebles. La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Gisela Contreras López, subrayó que la medida busca frenar prácticas de corrupción y el uso indebido de la fe pública para despojos inmobiliarios.

La funcionaria explicó que el Registro Catastral y Registral del estado identificó casos de fraude, lo que derivó en acciones inmediatas. “Hemos trabajado con el Colegio de Notarios prácticamente desde el inicio de esta administración y a partir de esa colaboración implementamos un programa que entró en vigor el 30 de marzo”, señaló.

El nuevo esquema establece que todas las sentencias emitidas por el Poder Judicial cuentan con un código QR, lo que permite a los notarios verificar la autenticidad de los documentos antes de celebrar actos dentro de su competencia. Con ello se busca garantizar certeza jurídica y evitar el uso de resoluciones falsas.

En los casos donde se han detectado irregularidades, el Poder Judicial ha dado vista a las autoridades competentes y a la Dirección General de Notarías para iniciar los procedimientos correspondientes. “Desde el Poder Judicial siempre sumaremos a la certeza del patrimonio de las personas”, enfatizó Contreras López.

La presidenta del Tribunal detalló que las irregularidades se han registrado principalmente en Reynosa y en la zona sur del estado, y que las sanciones incluyen la revocación de fiats notariales. “Se ha sancionado incluso con revocaciones que están en proceso en la Dirección de Notarías”, puntualizó.

Con estas acciones, el Poder Judicial busca blindar la seguridad jurídica de los ciudadanos y cerrar espacios a la corrupción en el ejercicio notaria