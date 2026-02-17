«Revelan Manejo Turbio en Juzgados de Tamaulipas: Más de 3,000 Expedientes Suspendidos y Lucha Contra la Impunidad»

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- La Presidenta del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, informó sobre el descubrimiento de un «manejo turbio y sospechoso» en juzgados relacionados con la no emisión o ejecución de órdenes de aprehensión en el sistema penal tradicional.

Durante jornadas de orden y limpieza en los juzgados, se identificaron más de tres mil expedientes suspendidos en esa categoría.

Tras una revisión realizada con el apoyo de jueces, se determinó que la mayoría correspondían a órdenes de aprehensión que no habían sido ejecutadas.

La Presidenta del Poder Judicial indicó que se está trabajando en coordinación con la Fiscalía para reactivar estos procedimientos administrativos, ya que muchos de los delitos asociados no han prescrito.

Contreras López estimó que alrededor de 800 expedientes sí pueden recibir un nuevo impulso procesal para evitar la impunidad en casos que aún están pendientes que incluyen delitos graves como secuestro y homicidios.

Al ser cuestionada sobre si esto podría ser producto de corrupción por omisión, Contreras López afirmó que el Poder Judicial está retomando lo encontrado en el sistema de justicia y ha dado las vistas correspondientes para que los órganos competentes procedan.

Por último, la Presidenta del Poder Judicial enfatizó el objetivo de dar el impulso procesal necesario a estos casos antiguos para garantizar que no exista impunidad, incluso en expedientes con más de 15 años de antigüedad.