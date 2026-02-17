Cumple Lalo Gattás a alumnos y maestros de la primaria José Martínez y Martínez

Cd. Victoria, 17 de febrero de 2026. – Para cumplir un compromiso con alumnos y maestros de la primaria José Martínez y Martínez de la colonia Victoria, el alcalde Eduardo Gattás Báez entregó una cisterna de 5 mil litros de agua que resolverá la problemática en el plantel educativo.

En un día de fiesta para la institución educativa, niñas y niños recibieron con gran entusiasmo a la autoridad municipal e integrantes del Cabildo, a quién, en voz del alumno de 6° grado Leonardo Sebastián Pérez, agradecieron por escuchar y atender las necesidades de la institución.

Al hacer el corte inaugural, Gattás Báez reafirmó su compromiso de seguir trabajando de la mano con padres de familia y maestros, convencido de que “invertir en educación, es invertir en el futuro de Victoria y formar los ciudadanos que seguirán construyendo nuestra ciudad”.

El director, Mtro. Juan Ramón Vargas Martínez, reconoció el respaldo que hoy otorgan las autoridades municipales al dejar una huella positiva en el presente y futuro de 500 estudiantes, con el apoyo que refleja el compromiso del alcalde con la educación y niñez victorense.