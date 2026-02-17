Onappafa: Presidencia analiza flexibilizar impuestos; no hay información oficial sobre posible decreto.

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El coordinador de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa), Benito Villela Sáenz, aclaró que hasta el momento no hay información oficial en el sentido de que se emitirá un nuevo decreto de regularización de vehículos, pese a las declaraciones del secretario de Finanzas estatal, Carlos Irán Ramírez González.

Villela recordó que a mediados de enero, Onappafa junto con la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) presentó en la Presidencia de la República un planteamiento para que el trámite se realice mediante pedimento de importación con impuestos accesibles.

“El criterio actual contempla aranceles elevados y listas de precios muy altos. Lo que pedimos es que se flexibilicen los valores para que el trámite sea económico y ágil”, explicó.

Subrayó que, al menos hasta el día de hoy, lo que sí es oficial es que el esquema no será a través del REPUVE, sino mediante pedimento de importación definitiva con intervención de agencias aduanales, lo que permitiría un proceso más ordenado y transparente.

“La intención es que todos los vehículos que circulan de manera ilegal puedan regularizarse, no solo los que quedaron pendientes del año pasado”, señaló.

Actualmente, Onappafa estima que en Tamaulipas existen alrededor de 120 mil vehículos en espera de regularización, mientras que a nivel nacional la cifra es mucho mayor, con presencia en estados fronterizos como Sonora, Baja California y Chihuahua, pero también en entidades del centro y sur del país. “Es un problema nacional y la solución debe incluir a todo el territorio”, subrayó.