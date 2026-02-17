Jorge “Tico” García: la grandeza de dar y salvar vidas

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El empresario victorense Jorge “Tico” García afirmó que su compromiso con la comunidad es absoluto y que seguirá invirtiendo en la salud y bienestar de las familias, sin costo alguno, como muestra de gratitud hacia la ciudad que le ha dado cariño.

“Encuentro mucha grandeza en dar. Cuando tú das, el corazón se engrandece. Mi responsabilidad es corresponder trabajando incansablemente por la salud de la gente en Victoria”, expresó.

El empresario recordó un momento que marcó su vida: durante un evento en el camino a Tula, una mujer se levantó frente a cientos de asistentes para agradecerle. “Me dijo que gracias a mi intervención, ella y su esposo estaban vivos, aunque tres familiares habían fallecido por COVID. Ese agradecimiento no tiene precio, no hay dinero que alcance para pagar esa satisfacción”, relató emocionado.

García subrayó que su empresa Mesil mantiene cuadrillas disponibles para sanitizar y fumigar espacios, especialmente donde hay menores, ante el riesgo de contagios de sarampión y otros virus gripales. “La gente puede comunicarse a mis teléfonos personales o a las oficinas, donde se atienden solicitudes y se canalizan cuadrillas para atender cada colonia”, explicó.

El empresario victorense insistió en que la salud de la comunidad es prioridad y que seguirá redoblando esfuerzos para proteger a las familias. “Si salvas una vida, no tiene precio”, concluyó.

La entrevista se realizó en el marco de una rueda de prensa en el salón Legado (13 y 14 Michoacán) a las 9:30 a.m., organizada por CANACO y CANIRAC, con la finalidad de firmar un convenio entre empresarios para cuidar el medio ambiente de la ciudad de Victoria