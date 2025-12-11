Jorge Tico García: “Menos promesas y más hechos para devolverle la grandeza a Victoria”

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El empresario victorense Jorge Tico García afirmó que su trabajo diario en territorio y su compromiso con la sociedad son la base de sus aspiraciones políticas rumbo al proceso electoral de 2026.

“El respeto y la confianza nunca se piden, se ganan”, subrayó.

García destacó que, aunque no está afiliado a ningún partido, su labor constante con la ciudadanía lo respalda. “Todos los días trabajamos desde temprano, no hay descanso. Yo creo que aquí debe haber menos promesas y más hechos. Para hacer hay que hacer”, expresó.

El empresario reconoció que busca servir a ciudad Victoria y devolverle la grandeza como capital tamaulipeca. “Solo un experto en limpieza puede limpiar a Victoria, y lo voy a hacer con la más alta dignidad y con gente trabajadora a mi lado”, dijo, aludiendo a su experiencia en el sector de servicios.

Sobre la postura de Morena de permitir que quienes tengan aspiraciones políticas trabajen de manera anticipada, García coincidió en que lo fundamental es ganarse el respeto con resultados. “Los partidos deben pensar en las personas indicadas, más allá de los colores. El trabajo es el que debe hablar por ti”, señaló.

Entre sus acciones recientes, mencionó el apoyo a empresarios de la Canirac para cumplir con normas ambientales mediante trampas de grasa, así como la creación de Casas Rosa para proteger a mujeres y promover la no violencia. “La coordinación entre autoridades y sociedad es clave para engrandecer a la perla tamaulipeca”, enfatizó.

Finalmente, Jorge Tico aseguró que su compromiso es incansable: “Victoria merece que quienes han recibido la confianza de la gente la demuestren trabajando todos los días. Yo quiero ver una ciudad hermosa, devolverle su brillo y que la capital vuelva a ser motivo de orgullo para todos los tamaulipecos”.