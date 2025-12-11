Silvia Casas confirma incremento de 4.5% al presupuesto de Bienestar para 2026

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

La dependencia ejercerá más de 1,100 millones de pesos para programas sociales, infraestructura y atención ciudadana.

La secretaria de Bienestar, Silvia Casas, confirmó que el presupuesto de la dependencia para 2026 tendrá un incremento aproximado del 4.5%, lo que permitirá garantizar la continuidad de programas sociales y atender emergencias ambientales y sociales.

Casas detalló que el monto proyectado asciende a 1,100 millones de pesos, frente a los 980 millones ejercidos en 2025. “Hemos sido muy eficientes en la aplicación del recurso, muy transparentes también, y con estos ahorros significativos podemos garantizar los programas sociales”, afirmó.

La funcionaria explicó que dentro de las reglas de operación se contemplan partidas para enfrentar contingencias como inundaciones o emergencias sociales, lo que permitió solventar los acontecimientos registrados durante el año sin necesidad de ampliaciones extraordinarias.

En cuanto al Fondo de Infraestructura Social (FISE), Casas adelantó que se prevé un incremento de 187 a 197 millones de pesos, destinados a proyectos de infraestructura cultural, deportiva, educativa, de salud y caminos rurales. “Este fondo nos permite ampliar el impacto en zonas vulnerables y fortalecer la cohesión social”, señaló.

La secretaria también informó sobre el fondo de gastos funerarios, que en 2025 ejerció alrededor de 1.5 millones de pesos en beneficio de 174 familias, con apoyos de hasta 8 mil pesos por pérdida de un familiar directo.

Respecto a versiones sobre una posible aspiración política, Casas fue enfática: “Seguiré trabajando intensamente, nos quedan todavía tres años de esta administración y las tareas que nos ocupan son primordiales”. Recordó además su trayectoria académica de 35 años en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, institución que calificó como fundamental en su formación profesional.