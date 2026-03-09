Gestores sociales reclaman pago; Bienestar promete regularizar apoyos

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 09 de marzo del 2026

La secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas, reconoció que los gestores sociales en Tamaulipas no han recibido sus apoyos correspondientes a enero y febrero, debido a procesos administrativos de suficiencia presupuestal. “No son funcionarios ni servidores públicos, son apoyos sociales que llegan a las personas que trabajan como gestores de bienestar en comunidades y zonas vulnerables”, explicó.

Casas detalló que se trata de alrededor de 13 mil personas en todo el estado, quienes reciben entre mil y dos mil pesos mensuales por su labor de gestión. El monto global anual asciende a unos 200 millones de pesos, dijo.

La funcionaria aseguró que ya se entregaron las bases de datos de beneficiarios y que se integran expedientes y documentación para regularizar los pagos. “Estamos trabajando en ello, porque son quienes nos apoyan en la parte de gestión de los programas sociales”, afirmó.

En otro tema, Casas destacó el trabajo de los Centros de Atención Múltiple (CAM) y el proyecto del Instituto del Deporte para fomentar la práctica deportiva en niños con discapacidad. “Queremos que más niños practiquen deporte para sus habilidades; tenemos campeones mundiales como Alex ‘La Flecha’ y Pascual, que son ejemplo”, señaló.

La secretaria reconoció la labor de maestros de educación física e instructores del INDE que ya visitan los CAM en Victoria y otros municipios, con el objetivo de extender el programa a todo Tamaulipas.

Finalmente, reiteró que el Bienestar Social busca fortalecer tanto la atención a grupos vulnerables como la transparencia en la entrega de apoyos, garantizando que los gestores sociales reciban lo que les corresponde