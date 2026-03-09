Escuelas sin maestros… pero tranquilos, es normal: SET

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 09 de marzo del 2026

Dos semanas sin profesor en una escuela del municipio de Antiguo Morelos, padres inconformes en Altamira, Laredo y Reynosa… pero según la Secretaría de Educación, no pasa nada: es parte del proceso.

Está problemática, ampliamente expuesta ante las autoridades educativas persiste y ha sido tal el enojo de los padres de familia que, como el caso más reciente de Antiguo Morelos, se han manifestado y cerrado el plantel ya como única y desesperada medida de presión por parte de los afectados

El titular Miguel Ángel Valdez García explicó que los nombramientos definitivos tardan hasta tres meses porque deben pasar por el USICAMM en México. Mientras tanto, los niños “no pierden clase” porque hay maestros interinos cubriendo las vacantes.

“Hoy vamos a revisar el caso de Antiguo Morelos, pero también tenemos pendientes en Altamira, Laredo y Reynosa. Los padres se manifestaron, pero ya se aclaró que entramos en la mesa de cambios para dar nombramientos definitivos”, dijo el funcionario.

Valdez aseguró que espera tener todo regularizado antes de las vacaciones de marzo. “Generalmente hay deficiencias y faltas, pero vaya, no se han descuidado las aulas, es lo importante”, subrayó, como si los cierres fueran parte del calendario escolar.

La Secretaría insiste en que los corrimientos se están haciendo “cada vez más rápido” y que los interinos garantizan continuidad, aunque los padres de familia reclaman certeza y estabilidad para sus hijos.

En suma, sí hay cierres, sí hay inconformidades, pero para la autoridad es rutina administrativa: tres meses de espera, interinos de por medio y la promesa de que “antes de vacaciones” todo quedará en orden.