Asegura diputado que coordinación federal fortalece seguridad en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 9 de marzo.– La estrategia federal de seguridad basada en la coordinación entre corporaciones está mostrando resultados en Tamaulipas, donde se han realizado decomisos de armamento y detenciones de presuntos delincuentes, afirmó el diputado local de Morena, Marco Gallegos Galván.

El legislador señaló que las acciones forman parte del plan nacional impulsado por el gobierno federal, el cual busca reducir los índices de inseguridad mediante la colaboración entre las distintas instituciones encargadas de la seguridad pública.

Gallegos Galván sostuvo que la participación de las fuerzas federales y la coordinación con autoridades estatales han permitido avanzar en la recuperación de condiciones de tranquilidad en la entidad.

“Es lo que siempre hemos dicho: el trabajo no es de un estado nada más en particular, es una colaboración en la estrategia de seguridad de la presidenta”, expresó.

El diputado subrayó que uno de los ejes principales de la estrategia es la cooperación permanente entre las instituciones federales para enfrentar a los grupos delictivos.

“El trabajo no es de un estado nada más, es una colaboración entre las instituciones de seguridad federales dentro de la estrategia de esta administración federal”, afirmó.

Indicó que este esquema de coordinación ha permitido alcanzar objetivos importantes, como operativos que derivan en aseguramientos de armas y detenciones de personas relacionadas con actividades delictivas.

Gallegos Galván agregó que la estrategia nacional de seguridad busca impactar de manera gradual en los niveles de violencia en el país y aseguró que en Tamaulipas ya se observan avances derivados de la colaboración entre autoridades federales y estatales.