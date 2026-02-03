Jorge “Tico” García: “Hacer más que hablar”; visita Mercado y participa en la levantada del Niño Dios

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El empresario victorense Jorge “Tico” García convivió con cientos de familias en el mercado Argüelles durante la tradicional levantada del Niño Dios, donde fue recibido con afecto y agradecimiento por vecinos de distintas colonias.

El evento se convirtió en un espacio de cercanía, en el que Tico escuchó numerosas peticiones de ayuda de personas con necesidades, reafirmando su compromiso de estar presente en la vida comunitaria.

“Aquí no hay falsas promesas, solo compromisos que se cumplen. Aquí hay acción”, expresó, subrayando que su filosofía es “hacer más que hablar”.

Pilar comunitario

La presencia de García fue reconocida como la de un pilar de la comunidad, alguien que se da tiempo para convivir y apoyar. Su participación en este tipo de encuentros refuerza la imagen de un empresario que se involucra en las tradiciones y que responde con hechos a las demandas sociales.

Los asistentes le manifestaron respaldo y agradecimiento, destacando que su cercanía y disposición para ayudar lo han posicionado como un referente de apoyo en Ciudad Victoria.