Poder Judicial abierto a propuestas de abogados.

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 06 de Abril del 2026

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, afirmó que el Poder Judicial mantiene un diálogo constante con los colegios de abogados y que en mayo se recibirán propuestas de reforma al Código Penal, particularmente en materia procesal y de protección a menores.

La magistrada explicó que recientemente se aprobó una reforma impulsada por el Poder Judicial para sancionar con mayor severidad la falsedad en procesos que involucren a menores. “Quien falsee o mienta puede incluso, en el caso de los abogados, ver restringido el ejercicio de la profesión. Además, se incrementaron las penas correspondientes a este delito”, señaló.

Sobre el uso de inteligencia artificial en casos de menores, la magistrada aclaró que aún no existe una propuesta concreta, pero destacó que el Poder Judicial está abierto a escuchar las iniciativas de los colegios y organizaciones profesionales. “Estamos en una mesa de trabajo con ellos, atentos a lo que planteen”, dijo.

La presidenta del Tribunal subrayó que los acercamientos con los abogados han sido constantes y que el compromiso es construir juntos las reformas necesarias. “Ellos ofrecieron que en mayo presentarían una propuesta. Estaremos a la espera de que concreten esa petición y, a partir de ella, retomar lo que se crea pertinente”, explicó.

Contreras López puntualizó que las reformas que se discuten buscan garantizar los derechos de las víctimas y reforzar la protección de los menores, además de cerrar lagunas procesales que aún persisten en el marco penal de Tamaulipas.

Por último, reiteró que el Poder Judicial seguirá trabajando de manera cercana con los colegios de abogados para fortalecer la justicia en el estado. “La apertura es total, estamos escuchando y construyendo juntos”, concluyó.

Hace unos días, José Isabel Luna, presidente del Colegio de Abogados de Tamaulipas declaró que este gremio alistaba un paquete de propuestas para presentar al Poder Judicial, algunas relacionadas con la protección a los menores, los cuales muchas veces son manipulados y los utilizan como moneda de cambio en procesos legales