Partido Verde en Tamaulipas: “Estamos preparados para ir solos en 2027”

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

En medio de las tensiones que han marcado la relación entre Morena y el Partido Verde Ecologista en diversos estados del país, la secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM en Tamaulipas, Esmeralda Peña Jacome, aseguró que su partido está preparado para competir en solitario en las elecciones intermedias de 2027.

Aunque reconoció que la coalición oficialista —integrada por Morena, Verde y PT— ha sido clave para avanzar en la llamada transformación, Peña Jacome subrayó que las diferencias internas son naturales y deben resolverse mediante diálogo.

“Como toda familia hay diferencias, hay que sentarnos a negociar”, expresó.

La dirigente estatal recordó que los tres partidos han caminado juntos en Tamaulipas desde 2022, cuando se logró la victoria del gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Se hizo una buena sinergia, que no tengo duda se repetirá en el proceso del 27”, confió.

Peña Jacome también respondió a las declaraciones del senador Luis Melgar Bravo, quien recientemente advirtió una posible ruptura con Morena al señalar que ese partido ha permitido la presencia de “ratas” en sus filas.

Sin embargo, la representante ante los órganos electorales locales mostró confianza en que los tres institutos políticos mantendrán la unidad.

“Creemos firmemente en el proyecto de la presidenta. Creo que podremos mantener la coalición oficialista.”

La secretaria del Verde enfatizó que, aunque cada partido se rige por su comité ejecutivo nacional, es posible llegar a acuerdos si hay voluntad política.

“Llamo a la conciliación. Negociar es ganar ganar. Si no hay acuerdo, estamos aptos para irnos solos en Tamaulipas.”

La declaración se da en un contexto donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que corresponde a Morena definir sus alianzas, deslindando su papel como jefa del Ejecutivo. Mientras tanto, el Partido Verde en Tamaulipas se posiciona con firmeza, dejando abierta la puerta a una participación independiente en 2027.