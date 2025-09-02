Listo los ocho invitados

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de 34 jornadas han quedado confirmados los ocho invitados a la Liguilla de la rama Varonil de la Copa Gobernador 2025.

En el primer puesto con 83 puntos está el equipo de la Secretaría General de Gobierno; mientras que dos unidades abajo se ubica el cuadro del INDE Tamaulipas; en tanto que el IPSSET le alcanzó para acabar en el tercer puesto.

DIF y Poder Judicial lograron sumar un total de 76 puntos, siendo cuarto y quinto de la tabla general.

Otra de las Secretarías que se logró meter a la Liguilla fue Obras Públicas quien termina sumando 73 puntos, le siguen las Oficinas del Gobernador con 69 y el octavo puesto fue para la Secretaría del Trabajo con 61 puntos.