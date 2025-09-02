Destaca tamaulipeco en Copa Panamericana de Voleibol con la Selección Mexicana

León, Guanajuato.- La Selección Mexicana de Voleibol Mayor Masculina obtuvo la medalla de plata en la Copa Panamericana 2025, celebrada en León, Guanajuato, tras disputar la final ante Venezuela, que se consagró campeón invicto del certamen.

El marcador final de esta final a favor de Venezuela fue por 3-1; con parciales de 25-23, 25-20, 20-25 y 25-19.

En este logro sobresalió la participación del tamaulipeco Brandon López, quien colaboró con buenas actuaciones a lo largo del torneo y aportó de manera importante al desempeño del equipo nacional.

El director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, informó sobre el resultado y destacó el papel del atleta victorense en la selección mexicana.

“Para Tamaulipas es un orgullo que nuestros deportistas sigan brillando en escenarios internacionales. La actuación de Brandon López en la Copa Panamericana es reflejo de disciplina, compromiso y del trabajo que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya en favor del deporte en el estado”, señaló.

Con esta medalla de plata, México cierra una destacada participación en el certamen internacional, consolidándose como una de las potencias de la región.