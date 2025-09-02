Es Tamaulipas campeón nacional en básquetbol Sub-15

Nayarit.- La Selección Ademeba Tamaulipas U-15 varonil de básquetbol se coronó campeón nacional tras vencer al representativo de Chihuahua 62-46 en la gran final del Campeonato Nacional celebrado en Nayarit.

El equipo, dirigido por Adolfo Franco y asistido por Marco Calzada y Martí Fuentes, alcanzó el objetivo de levantar el título después de años de arduo trabajo con los jugadores, quienes en ediciones pasadas habían quedado en el podio.

Entre los jugadores destacados se encuentra Axel Ruíz, quien fue considerado Jugador Más Valioso del torneo, así como parte del cuadro ideal, acompañado por Óscar González y Julián Calzada, quien recibió reconocimiento como basquetbolista revelación.

El director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, informó sobre este logro y reconoció la labor de todos los involucrados.

“Queremos felicitar a los jugadores, entrenadores y padres de familia, cuyo apoyo incondicional fue fundamental para conseguir este título nacional. Han hecho un gran trabajo representando a Tamaulipas”, señaló Virués Lozano, quien además indicó que habrá seguimiento a estos jóvenes para futuras competencias.

Con esta victoria, Tamaulipas confirma su fortalecimiento en el básquetbol nacional después de varios años de trabajo en diferentes ramas, varonil y femenil.