AMIGOS DE JORGE VEGA ES CAMPEÓN DE VETERANOS

Ciudad Victoria.– Con un par de anotaciones de Eduardo Ibarra en el duelo de vuelta, el equipo de Amigos de Jorge Vega se coronó campeón de la categoría A de la Liga de Futbol Veteranos Victoria y Región Centro, al imponerse con marcador global de 5-3 a Jaguares de Santa Ana, en partido disputado en la cancha ocho de la Unidad Deportiva Revolución Verde.

Amigos de Jorge Vega llegó al encuentro con ventaja de 3-2 en el global, tras un primer juego intenso y muy disputado.

En el compromiso de vuelta, Eduardo Ibarra amplió la diferencia en la primera mitad con un potente disparo dentro del área, luego de que la zaga de Santa Ana no lograra despejar el balón.

Durante la segunda parte, Jaguares intentó acortar distancias con disparos de media distancia y llegadas por las bandas; sin embargo, en su afán por igualar el marcador dejó espacios en zona defensiva, situación que fue bien aprovechada por el conjunto de Jorge Vega. Tras un contragolpe por la banda y el posterior centro al área, nuevamente apareció Eduardo Ibarra, ahora con un certero remate de cabeza, para poner el 2-0 en la pizarra.

Con la ventaja asegurada, Amigos de Jorge Vega bajó el ritmo del partido y permitió mayor iniciativa a Santa Ana, pero el arquero Martín García se mostró sólido al evitar la caída de su arco. Tras el silbatazo final, Amigos de Jorge Vega selló el campeonato con un marcador global de 5-3.