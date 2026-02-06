Se viene la quinta edición de la Liga Tochera de Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Liga Tochera de Ciudad Victoria se prepara para celebrar la quinta edición de su torneo nocturno, el cual arrancará el próximo 20 de febrero, así lo dio a conocer su presidente, Emiliano Porras.

“Las inscripciones quedan abiertas a partir de la presente convocatoria y hasta el miércoles 15 de febrero de 2026”, expresó Porras, quien además anunció que para esta edición se espera la participación de equipos foráneos, principalmente de Tampico y Reynosa.

Detalló que para esta edición se contemplan tres categorías: Femenil, Varonil y Mixto, donde cada equipo podrá registrar un máximo de 15 jugadores.

En cuanto a los costos, informó que la inscripción será de dos mil pesos por equipo, mientras que el arbitraje tendrá un costo de 320 pesos por partido.

Además, señaló que en la premiación se entregará trofeo al equipo campeón y al subcampeón, así como un reconocimiento al MVP de la final.

Agregó que también se otorgarán premios individuales al mejor quarterback de la temporada, mejor blitzer, mayor anotador y mayor interceptador del torneo.