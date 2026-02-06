Correcaminos va por la racha ante Tepatitlán

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.–

Este viernes se disputa la Jornada 6 de la Liga de Expansión MX y Correcaminos visitará Tepatitlán luego de reencontrarse con el triunfo en casa, motivado por mantener la inercia positiva que le permita consolidar su camino en el Clausura 2026.

El conjunto naranja afrontará una prueba exigente fuera de su territorio este viernes 6 de febrero, a las 19:00 horas, en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez.

Tepatitlán se ubica en la segunda posición de la tabla general con 8 puntos, producto de cuatro partidos disputados y una diferencia de goles de +3, mientras que Correcaminos buscará escalar posiciones desde el puesto 12, con 4 unidades.

El equipo universitario ha trabajado durante la semana con intensidad, consciente de que jugar como visitante exige carácter, concentración y una convicción colectiva capaz de sostener el esfuerzo a lo largo de los 90 minutos.

Los antecedentes recientes entre ambas escuadras reflejan un duelo cerrado: dos triunfos para Tepatitlán y una victoria para Correcaminos, sin empates, cifras que anticipan un encuentro de alta exigencia futbolística.

El partido podrá seguirse a través de AYM Sports, señal encargada de la transmisión televisiva.

Correcaminos asume el desafío con determinación, con la firme intención de sumar unidades y mantenerse en la senda positiva del Clausura 2026.