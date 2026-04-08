Definidos los primeros clasificados a la Fase Final de Filiales en la Liga TDP 2025-2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Liga TDP dio a conocer la lista de clubes que, hasta el momento, han asegurado su pase a la Fase Final de Filiales dentro de la Temporada 2025-2026, destacando equipos de distintas regiones del país.

En la Zona A, los conjuntos que ya tienen su lugar en la siguiente ronda son:

Racing de Veracruz (Grupo 3)

Pachuca (Grupo 9)

Pioneros Junior (Grupo 1)

Chapulineros de Oaxaca (Grupo 2)

Héroes de Zaci FC (Grupo 6)

Dragones de Oaxaca (Grupo 2)

Club Deportivo Irapuato Olimpo (Grupo 6)

Por su parte, la Zona B presenta una lista más amplia de equipos clasificados:

Atlético Morelia – Universidad Michoacana (Grupo 11)

FC Santiago (Grupo 16)

Tigres de Álica F.C (Grupo 15)

Acatlán Cuauhtémoc (Grupo 14)

Tecos (Grupo 13)

Mineros de Zacatecas (Grupo 12)

Atlético Nayarit (Grupo 15)

HO GAR H. Matamoros, Tamaulipas (Grupo 14)

Gorilas de Juanacatlán (Grupo 13)

Club Deportivo Irapuato (Grupo 12)

Correcaminos U.A.T. (Grupo 16)

León GEN (Grupo 12)

Entre los clasificados resalta la presencia de Correcaminos U.A.T., que continúa consolidando su desempeño en el Grupo 16 y representará a Tamaulipas en la fase definitiva.

Cabe señalar que el orden en el que aparecen los clubes no corresponde a su posición dentro de la Tabla Nacional de Cocientes, por lo que aún falta definir la ubicación final de cada equipo rumbo a la liguilla.

Con estos primeros invitados confirmados, la Fase Final de Filiales promete un alto nivel competitivo, en el que las canteras buscarán demostrar su desarrollo y pelear por el título de la categoría.