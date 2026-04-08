Congreso local fortalece marco jurídico en materia de medicina del deporte

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Con el objetivo de garantizar la seguridad de los atletas y profesionalizar la atención médica en las áreas de entrenamiento, la diputada Úrsula Salazar Mojica presentó una iniciativa para reformar las leyes de Salud y de Cultura Física y Deporte del Estado de Tamaulipas.

La propuesta busca elevar la medicina del deporte al rango de materia de salubridad estatal, reconociendo la rehabilitación integral como un servicio básico de salud para todos los ciudadanos que realizan actividad física.

Explicó que uno de los puntos esenciales es la seguridad en los recintos deportivos, priorizando la disponibilidad permanente de servicios de primeros auxilios, protocolos de atención de urgencias avalados por especialistas en medicina deportiva y personal capacitado que pueda responder de inmediato ante eventualidades que pongan en riesgo a participantes o asistentes.

Destacó que esta disciplina es fundamental no solo para el tratamiento de lesiones, sino también para la optimización del rendimiento físico mediante conocimientos biomecánicos y fisiológicos.

“Resulta necesario fortalecer el marco normativo para incorporar de manera expresa la medicina del deporte dentro de las acciones de salubridad estatal. Buscamos que la prevención y la vigilancia médica sean pilares en nuestras políticas públicas”, señaló la legisladora.

La iniciativa también contempla la implementación de evaluaciones médico-deportivas periódicas para los atletas que representan a Tamaulipas. Con ello, se pretende asegurar que los deportistas de alto rendimiento cuenten con un seguimiento profesional que garantice su integridad física durante las competencias.

Finalmente, la propuesta plantea una coordinación estrecha entre las autoridades de salud y deporte, a fin de que la rehabilitación especializada deje de ser un privilegio y se integre formalmente al sistema de salud pública del estado.