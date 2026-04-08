Ciudad Victoria, Tamaulipas.— En partido pendiente correspondiente a la jornada 21 del Grupo 16 del Torneo 2025-2026 de la Liga TDP, el conjunto de Correcaminos no logró hacer valer su localía y cayó 0-1 frente a Saltillo Soccer.
El encuentro se disputó en el Estadio Eugenio Alvizo Porras, donde ambas escuadras protagonizaron un duelo cerrado, con pocas oportunidades claras frente al arco. Fue al minuto 39 cuando el conjunto visitante encontró la diferencia en el marcador, anotando el único tanto del partido que terminaría por definir el resultado.
A pesar del esfuerzo del equipo naranja durante la segunda mitad, Correcaminos no consiguió igualar el marcador, por lo que se quedó sin sumar en casa. Con este resultado, el conjunto tamaulipeco se mantiene con 53 puntos dentro de la competencia.
De cara a la siguiente jornada, Correcaminos TDP buscará regresar a la senda del triunfo cuando reciba nuevamente en casa a Halcones de Saltillo, en duelo correspondiente a la jornada 29 del Torneo 2025-2026.
Alineación inicial de Correcaminos:
155 – Leonardo Torres
110 – Manuel Garza
99 – Rafael García
110 – Manuel Garza
111 – Fernando de la Torre
143 – Matías Díaz
144 – Cristian Pintor
147 – Nahum Mendiola
150 – Kevin Castro
154 – Gustavo Ramírez
156 – Sebastián Leal
Correcaminos tendrá ahora la oportunidad de recomponer el camino ante su afición en un cierre de torneo que exige mantener el ritmo competitivo.