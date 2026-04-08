Correcaminos cae por la mínima ante Saltillo en duelo pendiente de la Liga TDP

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— En partido pendiente correspondiente a la jornada 21 del Grupo 16 del Torneo 2025-2026 de la Liga TDP, el conjunto de Correcaminos no logró hacer valer su localía y cayó 0-1 frente a Saltillo Soccer.

El encuentro se disputó en el Estadio Eugenio Alvizo Porras, donde ambas escuadras protagonizaron un duelo cerrado, con pocas oportunidades claras frente al arco. Fue al minuto 39 cuando el conjunto visitante encontró la diferencia en el marcador, anotando el único tanto del partido que terminaría por definir el resultado.

A pesar del esfuerzo del equipo naranja durante la segunda mitad, Correcaminos no consiguió igualar el marcador, por lo que se quedó sin sumar en casa. Con este resultado, el conjunto tamaulipeco se mantiene con 53 puntos dentro de la competencia.

De cara a la siguiente jornada, Correcaminos TDP buscará regresar a la senda del triunfo cuando reciba nuevamente en casa a Halcones de Saltillo, en duelo correspondiente a la jornada 29 del Torneo 2025-2026.

Alineación inicial de Correcaminos:

155 – Leonardo Torres

110 – Manuel Garza

99 – Rafael García

110 – Manuel Garza

111 – Fernando de la Torre

143 – Matías Díaz

144 – Cristian Pintor

147 – Nahum Mendiola

150 – Kevin Castro

154 – Gustavo Ramírez

156 – Sebastián Leal

Correcaminos tendrá ahora la oportunidad de recomponer el camino ante su afición en un cierre de torneo que exige mantener el ritmo competitivo.