«Salvan» del olvido a Centros de Conciliación Laboral en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 8 de abril.- El secretario del Trabajo de Tamaulipas, Gerardo Illoldi Reyes, aseguró que al inicio de la actual administración los Centros de Conciliación Laboral no contaban con capacidad para operar, pero que posteriormente fueron reactivados como parte del nuevo modelo de justicia laboral en la entidad.

El funcionario señaló que durante la entrega-recepción se detectó un escenario crítico en estos espacios, lo que obligó a replantear su funcionamiento desde cero. “A la llegada de la presente administración la capacidad operativa que se tenía en los centros era cero”.

En ese contexto, afirmó que los centros no prestaban servicio alguno al comienzo del gobierno. “No estaban, eran inoperantes completamente al inicio de la administración”.

Explicó que el proceso de recuperación inició una vez que el gobierno tomó control de las instalaciones y áreas administrativas correspondientes. “fue hasta en tanto se tomaron las instalaciones, las unidades administrativas por parte de esta administración que se empezó a desarrollar el nuevo modelo de justicia laboral en Tamaulipas”.

Illoldi Reyes consideró que los cambios implementados han marcado un punto de inflexión en el estado. “Definitivamente esta administración es un parteaguas en materia de justicia laboral”,

Asimismo, comparó el rezago previo con el escenario actual, destacando que Tamaulipas fue uno de los últimos estados en aplicar la reforma laboral. “Hay un antes y un después para Tamaulipas, un antes del 2022 donde la reforma laboral fuimos de los últimos estados en empezar a aterrizarla”.

A pesar de ese retraso, sostuvo que los avances recientes han colocado a la entidad en una mejor posición frente a otras. “Con esta administración en los avances que hemos tenido nos posicionan muy por encima de los estados de la primera etapa de la instalación de la reforma laboral”.

Finalmente, el secretario destacó que actualmente los centros cuentan con capacidad de atención y resultados medibles en beneficio de la población trabajadora.

“Cuando llegamos no estaban en funcionamiento en lo absoluto los Centros de Conciliación Laboral de Tamaulipas, en la actualidad tenemos la capacidad de atender por año a 26,000 tamaulipecas y tamaulipecos con una tasa de efectividad del 82% y una recuperación de más de 1,400 millones de pesos”, concluyó.