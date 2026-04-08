Con el firme propósito de transformar la industria pecuaria de la región, la Universidad Autónoma
de Tamaulipas (UAT) y el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, dan
avance al proyecto para la creación del Centro Integral de Producción de Carne de Calidad.
En seguimiento a estas acciones, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado y el subsecretario de
Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, presidieron una mesa de trabajo para
consolidar esta alianza estratégica que busca evolucionar el modelo actual del sector, permitiendo
que Tamaulipas transite de la exportación de ganado en pie a la comercialización de carne con
mayor valor agregado, fortaleciendo la economía local y la competitividad de los productores.
Como parte fundamental del acuerdo, la UAT pondrá a disposición la infraestructura del rastro de
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ). La máxima casa de estudios será
responsable de etapas clave del proceso, que incluyen el corte, deshuese y empaque, asegurando
estándares de alta calidad en el producto final.
Durante el encuentro, los equipos técnicos trabajaron en la integración de la información
necesaria para consolidar el proyecto ejecutivo. En este proceso se contó con la participación de
Humberto Arroyo Silguero, responsable del Proyecto "CarneTam" por parte del Gobierno del
Estado.
A la reunión asistieron también, por parte de la UAT, el titular de la Dirección General Técnica,
José Roberto Campos Leal y el jefe de la Oficina de la Rectoría, Miguel Ángel Guevara Guerrero. En
representación de la Secretaría de Desarrollo Rural, participaron Eduardo Esteban Maraboto
Martínez, director de Extensionismo Pecuario y Forestal, y el coordinador general de la misma
área, Rigoberto López Zavala.
Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas y la UAT refrendan su compromiso con la
innovación alimentaria y el desarrollo sostenible del campo tamaulipeco.
Impulsan la creación del Centro Integral de Producción de Carne de Calidad en Tamaulipas
Con el firme propósito de transformar la industria pecuaria de la región, la Universidad Autónoma