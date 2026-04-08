Insisten en endurecer leyes contra universidades privadas de baja calidad en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 8 de abril. – La diputada local Mercedes del Carmen Guillén Vicente afirmó que es urgente fortalecer la legislación y los mecanismos de control sobre universidades privadas en Tamaulipas, luego de que varias instituciones perdieran su validez oficial.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que volverá a presentar una iniciativa enfocada en regular a las llamadas escuelas «patito», tema que ya había planteado anteriormente sin que haya sido resuelto por el Congreso del Estado.

Recordó que desde el año pasado impulsó una propuesta de nueva Ley de Educación Superior, pero esta aún no ha sido dictaminada, pese a la problemática persistente en la calidad educativa de algunas instituciones privadas.

La diputada dijo «yo presenté una iniciativa el año pasado de una nueva Ley de Educación Superior precisamente por la fama que desde hace tiempo se tiene respecto a la calidad de la educación que imparten las universidades privadas».

Guillén Vicente destacó que muchas familias realizan un esfuerzo económico considerable para pagar colegiaturas, confiando en recibir educación de calidad.

Sin embargo, advirtió que en varios casos los resultados no corresponden a ese sacrificio. La diputada subrayó «pero resulta ser que siempre están muy por debajo de las escuelas públicas».

Explicó que su propuesta busca que el Congreso de Tamaulipas establezca reglas más estrictas, especialmente en la supervisión de los planes de estudio y condiciones académicas de las instituciones privadas.

También cuestionó las condiciones en las que operan algunas universidades, particularmente en carreras que requieren infraestructura especializada.

Al respecto señaló «como es posible que haya una facultad de medicina sin ninguno de los instrumentos o las instalaciones que dejan tener con respecto a esa carrera, por ejemplo».

Finalmente, aseguró que seguirá insistiendo en la aprobación de una nueva Ley de Educación Superior que permita frenar la proliferación de instituciones educativas de baja calidad en el estado.