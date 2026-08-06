Comerciantes de Victoria llaman a apoyar el consumo local durante el regreso a clases

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

Ante el inicio de la temporada de regreso a clases, los comerciantes de puestos fijos y semifijos de Ciudad Victoria mantienen altas expectativas de incrementar sus ventas, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía para que priorice sus compras en el comercio local.

El líder de los Comerciantes de Puestos Fijos y Semifijos de Victoria, Paulino Cortés Ixtatla, señaló que los oferentes llevan varias semanas preparándose para atender la demanda de útiles escolares, mochilas, uniformes y otros artículos propios de la temporada.

«Esta temporada que estamos esperando de regreso a clases, siempre lo esperamos con mucha ansia. Los compañeros se están preparando con bastante tiempo. Ya muchos compañeros ya se han preparado», expresó.

Cortés Ixtatla destacó que el comercio establecido en los mercados y puestos fijos y semifijos representa una alternativa accesible para las familias victorenses, al ofrecer productos a precios competitivos y con atención personalizada.

En ese sentido, invitó a la población a recorrer los distintos espacios comerciales de la ciudad y apoyar la economía de quienes dependen de esta actividad para sostener a sus familias.

«Invitamos a toda la ciudadanía a que se acerque con nosotros, que nos apoye comprando en el comercio local. Tenemos una gran variedad de productos para este regreso a clases y estamos listos para atenderlos», manifestó.

El dirigente confió en que el movimiento comercial mejore conforme se acerque el inicio del próximo ciclo escolar, ya que históricamente esta es una de las temporadas más importantes para el sector, al representar una oportunidad para fortalecer la economía de cientos de familias dedicadas al comercio popular.