Abraham Vargas Hernández plantea un cambio sindical con mayor cercanía y transparencia

Por: José Medina

“El cambio tiene nombre y apellido”: con este mensaje, Abraham Vargas Hernández presenta sus propuestas rumbo a la Secretaría General de la Sección XXXI Tamaulipas, para el periodo 2026-2030, bajo el lema “Unidos por un cambio verdadero”.

Su proyecto contempla una agenda enfocada en dignificar los centros de trabajo, fortalecer la autonomía sindical y defender con firmeza los derechos de los trabajadores.

Entre sus principales planteamientos se encuentran una gestión más cercana a la base trabajadora, una comunicación clara y permanente con los agremiados, así como mayor atención a las necesidades de salud de los compañeros, incluyendo la agilización de dictámenes médicos.

También propone realizar asambleas sindicales en cada centro de trabajo por lo menos una vez por semestre, además de presentar un informe anual de actividades para promover una mayor transparencia y rendición de cuentas.

En materia laboral, plantea establecer un respaldo jurídico real, cercano y directo para los trabajadores, así como impulsar acuerdos con autoridades municipales y gubernamentales que permitan generar apoyos y beneficios fiscales para el gremio.

Otro de los objetivos de su propuesta es impulsar la capacitación constante en educación sindical y comenzar la búsqueda y construcción de un edificio sindical propio, como parte de una visión de futuro para la organización.

Con el lema “Unidad que suma”, Abraham Vargas Hernández asegura que su propuesta busca construir un sindicalismo más cercano, transparente, participativo y comprometido con la base trabajadora.