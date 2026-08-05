Illoldi no se descarta para 2027; esperará los tiempos de Morena

Por: José Medina

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— El secretario del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, Gerardo Illoldi Reyes, no se descartó para participar en el escenario político rumbo a 2027, aunque afirmó que por ahora mantiene como prioridad su responsabilidad al frente de la dependencia y su compromiso con el gobernador Américo Villarreal Anaya.

El funcionario señaló que estará atento a los tiempos y convocatorias que marque el movimiento político, por lo que dejó abierta la posibilidad de participar en algún proyecto electoral.

“Como les he dicho anteriormente, no me descarto por absolutamente ninguna situación política que pudiera venir”, expresó Illoldi Reyes al ser cuestionado sobre sus aspiraciones.

Sin embargo, aseguró que actualmente su prioridad es cumplir con la encomienda que tiene al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y continuar formando parte del proyecto de transformación impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Siempre con la prioridad, al 100 por ciento con los tamaulipecos y tamaulipecas de estar al frente de la Secretaría”, sostuvo.

En materia laboral, Illoldi Reyes anunció la realización de tres ferias de empleo durante agosto, en coordinación con el Instituto de la Juventud y con la participación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Las jornadas se desarrollarán el 18 de agosto en Nuevo Laredo, el 20 en Ciudad Victoria y el 27 en Altamira, como parte de las actividades por el Mes de la Juventud.

Se prevé la participación de alrededor de 60 empresas en cada una de estas actividades, con el objetivo de acercar oportunidades laborales a los jóvenes de las distintas regiones del estado.

El secretario explicó que se ha trabajado previamente con las empresas participantes para implementar un esquema que permita que entre 20 y 30 por ciento de los asistentes puedan ser contratados de manera inmediata.

La intención, subrayó, es que las ferias no se limiten a vincular a los jóvenes con posibles empleadores, sino que las contrataciones puedan concretarse en el mismo lugar.