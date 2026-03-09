Gobierno de Victoria refuerza acciones en mesa de seguridad para reducir violencia contra mujeres y familias

Por José Gregorio Aguilar

El secretario del Ayuntamiento de Victoria, Hugo Reséndez Silva, afirmó que desde la mesa de seguridad se trabaja de manera permanente para disminuir la violencia contra las mujeres y la familia, en coordinación con autoridades estatales, municipales y representantes de la sociedad civil.

Reséndez Silva destacó que la mesa de seguridad ha permitido articular esfuerzos entre dependencias de justicia, salud, educación y organizaciones ciudadanas, generando estrategias de prevención y atención que ya muestran resultados en la capital del estado.

“Hay avances importantes, pero reconocemos que todavía queda mucho por hacer. La violencia contra las mujeres y la familia es un problema que requiere constancia y compromiso de todos los sectores”, señaló el funcionario.

El secretario subrayó que el Gobierno de Victoria se suma a estas acciones no solo en el marco de las conmemoraciones de marzo, sino durante todo el año, con programas de capacitación, campañas de sensibilización y acompañamiento a víctimas.

Reséndez Silva explicó que la mesa de seguridad también ha impulsado protocolos de atención inmediata y la creación de espacios de diálogo con colectivos ciudadanos, lo que ha permitido fortalecer la confianza y la denuncia.

Por último reiteró que la administración municipal mantendrá su participación activa en la mesa de seguridad, convencida de que la coordinación entre autoridades y sociedad civil es la vía para construir una ciudad más segura y con mayor respeto a los derechos de las mujeres y las familias.