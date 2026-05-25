Escuelas en Tamaulipas sin afectaciones graves tras lluvias; Secretaría de Educación anuncia plan de impermeabilización

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Miguel Ángel Valdez García, informó que, a pesar de las recientes precipitaciones, no se han registrado afectaciones graves en la infraestructura escolar. A diferencia de la tromba ocurrida hace dos años, el reporte preliminar descarta la caída de bardas perimetrales o daños severos en las instalaciones eléctricas y sanitarias de los planteles educativos de la entidad.

Valdez García destacó que los reportes recibidos hasta el momento se limitan a goteras y encharcamientos en áreas comunes y accesos, sin que el agua haya ingresado a las aulas. El funcionario puntualizó que todas las escuelas permanecen abiertas y operativas, ya que las incidencias menores han sido atendidas de manera inmediata por las sociedades de padres de familia mediante labores de limpieza y contención.

Las zonas con mayores reportes de lluvias intensas incluyen los municipios de Tula, San Fernando, Matamoros, Madero y Reynosa. Ante la intensidad de estos fenómenos, atribuidos al cambio climático, la Secretaría mantiene activo el protocolo de seguridad en coordinación con Protección Civil, instruyendo a los directores y jefes de sector a mantener una comunicación constante para reaccionar ante alertas meteorológicas urgentes.

Para solucionar los problemas de filtraciones, la dependencia estima que entre el 15 y 20 por ciento de los planteles, unas 900 escuelas, requieren trabajos de impermeabilización. Para este rubro y otras reparaciones generales, se destinan aproximadamente 740 millones de pesos anuales, presupuesto que permitirá reponer mobiliario o equipo de cómputo en caso de que se confirme algún daño por la humedad.

Finalmente, el titular de la SET explicó que las obras de impermeabilización iniciarán formalmente en la segunda quincena de junio, una vez que el pronóstico garantice al menos cinco días consecutivos de sol para el secado de los materiales. Para ejecutar estos trabajos, reveló, el estado se encuentra a la espera de la segunda parte de los recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples prevista para mediados de mes.