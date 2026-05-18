Convoca SET a familias a recoger lentes gratuitos del programa Vida Saludable

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, invitó a las madres y los padres de familia a que acudan a recoger los lentes de sus hijas e hijos, si es que fueron diagnosticados con algún problema visual, como resultado del tamizaje efectuado en la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz.

“Ya hay 45 mil lentes en Tamaulipas que no han ido a recoger los padres de familia. Es muy grave que le digan a un padre de familia que su hijo necesita lentes y que los papás no vayan a recogerlos. ¿Por qué es grave? Porque el niño no ve bien, no va a leer bien y no va a poder hacer la tarea”, precisó.

Indicó que, en caso de que no acudan, se implementará una campaña obligatoria para recoger los lentes, los cuales ya se encuentran en los 43 municipios de la entidad, a través de las clínicas de Salud Digna y de la Fundación Coppel.

Recordó que otra acción importante será la de mejorar la infraestructura escolar, razón por la cual el Gobierno Federal, que dirige la presidenta Claudia Sheinbaum, informó que para el próximo año aumentará significativamente el presupuesto destinado para La Escuela es Nuestra, programa enfocado en la mejora de la infraestructura educativa.

En ese sentido, dijo que el gobernador Américo Villarreal Anaya instruyó para que el Gobierno del Estado invirtiera la misma cantidad de los recursos federales enviados para este rubro, para que al final de su administración todas las escuelas funcionen en condiciones dignas.

“El compromiso del gobernador es poner peso a peso lo que mande La Escuela es Nuestra (LEEN); también nosotros, a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y recurso estatal, podamos complementar”, enfatizó.

Refrendó el compromiso de todas y todos los que conforman el sector educativo en Tamaulipas de continuar trabajando para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan las mejores condiciones para recibir una educación de calidad, inclusiva y humanista, en sintonía con la transformación social que vive el país.