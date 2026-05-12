Fue un error cambiar las fechas: Miguel Valdez.

Por José Gregorio Aguilar

Martes 12 de Mayo del 2026

En medio del teatro que armó la SEP con el adelanto y posterior reversa del calendario escolar, el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, terminó por admitir dos cosas: que fue un error cambiar las fechas y que el 30% de los planteles en el estado no están equipados para enfrentar la ola de calor que se avecina.

En entrevista telefónica proporcionada por su equipo de prensa, Valdez García reconoció que la propuesta de terminar clases antes del 4 de julio sí podía comprometer las metas y que, aunque se manejó como un repaso el regreso del 17 de agosto, a menos días, sí se podría ver incompleto el programa.

Al hablar de las altas temperaturas que rebasarán los 45 grados en julio, el funcionario aceptó que persiste un rezago del 30% de escuelas que no cuentan con minisplits o aire acondicionado, especialmente en la zona cañera y fronteriza. “Ahí podríamos tener problema de calor”, dijo textual.

Lo grave del asunto es que, según el propio Secretario, 14 estados -incluido Tamaulipas- llevaban meses pidiendo una recalendarización por el calor y la SEP los ignoró.

“Antes batallábamos mucho con la SEP para que nos aprobara estas fechas”, confesó. Sin embargo, cuando 3 estados mundialistas solicitaron ajustar por el Mundial, en 24 horas se hizo oficial el cambio.

Valdez García confirmó que la reversa se dio “a petición del mismo Mario Delgado”, quien primero propuso el adelanto y luego pidió volver al calendario original. El secretario tamaulipeco justificó que “prevaleció lo que la presidenta advirtió” sobre la afectación a madres trabajadoras.

Lo que ya es un hecho es que el ciclo escolar terminará el 15 de julio como marcaba el calendario original publicado en junio de 2025. Las autoridades estatales anunciaron que podrían aplicar protocolo de altas temperaturas con horarios recortados o clases en línea, una medida que, admiten, antes la SEP les negaba o se batallaba mucho para que aceptara.