ANPAF exige salida de Mario Delgado pese a rectificación del calendario escolar

Por José Gregorio Aguilar

Martes 12 de Mayo del 2026

El presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPAF), Alejandro Águila Argüelles, anunció que pedirán la salida de Mario Delgado como titular de la Secretaría de Educación Pública, al considerar que su gestión ha estado marcada por “burradas” y decisiones improvisadas que afectan directamente a los estudiantes y a las familias.

La exigencia se da aun cuando este lunes las autoridades educativas dieron marcha atrás y confirmaron que el ciclo escolar concluirá el 16 de julio, como estaba originalmente programado. Para la ANPAF, la rectificación no borra el error inicial ni la confusión generada entre maestros y padres de familia. “Su estancia ahí fue un premio político, no un compromiso real con la educación”, acusó Águila Argüelles.

El dirigente criticó los argumentos oficiales que justificaban el adelanto del calendario, como el Mundial de Futbol o las altas temperaturas. “Son pretextos muy tontos. El fútbol no aporta nada a la educación de nuestros hijos. Si quieren apoyar el Mundial, que suspendan clases los días que juegue la Selección, pero no todo el ciclo escolar”, señaló.

Águila Argüelles reprochó que los padres de familia nunca fueron consultados sobre la medida, pese a que son quienes sostienen la educación con cuotas y gastos escolares. “Los únicos felices con este adelanto fueron los maestros, porque ellos sí se iban de vacaciones antes. Pero a los padres nadie nos preguntó”, dijo.

El líder de la ANPAF subrayó que la confusión generada por la SEP es una burla para las familias. “Primero dijeron que se terminaba el 5 de junio, luego el 15, y ahora resulta que se queda como estaba. ¿Para qué hicieron tanto alboroto? ¿Para qué ilusionaron a los maestros y confundieron a los papás?”, cuestionó.

Finalmente, Águila Argüelles reiteró que la ANPAF exigirá el relevo de Mario Delgado, pues consideran que no escucha a los padres ni a los niños y toma decisiones a espaldas de quienes realmente importan. “La educación necesita seriedad, no ocurrencias”, concluyó