SET suspende clases en Reynosa, Camargo y Díaz Ordaz por situación de riesgo

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 27 de abril del 2026

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, confirmó que este lunes se registraron suspensiones de clases en algunas escuelas de Reynosa, Camargo y Díaz Ordaz debido a hechos de violencia ocurridos desde la madrugada.

«Estamos recibiendo la información, la vocería de seguridad ya informó que está controlado, pero estamos verificando cuántas escuelas suspendieron actividades”, aclaró.

Valdez García explicó que la Secretaría de Educación mantiene comunicación constante con directores y supervisores para atender cualquier situación de riesgo. “La prioridad es resguardar a la comunidad educativa y actuar de inmediato cuando se presentan escenarios de inseguridad”, dijo.

Por otro lado, el funcionario también se refirió a los mensajes de amenaza que aparecieron en algunas secundarias con frases como “habrá tiroteo mañana”. Detalló que en Tamaulipas fueron 23 escuelas las que enfrentaron este problema, cifra baja en comparación con otros estados donde se paralizaron más de 700 planteles. “Aquí lo pudimos contener a tiempo”, aseguró.

El protocolo aplicado incluyó cuatro pasos: dar aviso inmediato, identificar al alumno responsable, citar a los padres y aplicar una sanción temporal, además de sensibilizar a la comunidad escolar sobre la gravedad de estas acciones. “Son temas muy sensibles que pueden provocar pánico innecesario, por eso se actuó rápido”, explicó.

Valdez subrayó que estas pintas forman parte de una tendencia mundial que se ha replicado desde Argentina y Europa. “El viernes ya no hubo incidentes, lo logramos contener”, afirmó.

Finalmente, sobre los retos virales en redes sociales, el secretario reconoció no tener información detallada sobre el más reciente caso donde una adolescente intentó quitarse la vida, pero exhortó a padres y jóvenes a extremar precauciones.

“Todo lo que sean juegos o tendencias como el caso de Roblox deben tomarse con cuidado. Estamos trabajando con jefes de sector para mantenerlas controladas y evitar que afecten a nuestras escuelas”, concluyó.