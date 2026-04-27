SET alerta por retos virales en redes sociales

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 27 de abril del 2026

El titular de Administración de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), Hugo Fonseca Reyes, lanzó un exhorto a padres de familia y jóvenes ante los riesgos que representan los retos virales en redes sociales, luego de que se conociera el caso de una adolescente que intentó quitarse la vida alentado por uno de estos “trends”.

“Es necesario que los padres estén pendientes de sus hijas e hijos, y que las redes sociales no se conviertan en un espacio para mal informar o poner en riesgo la vida”, señaló Fonseca.

El funcionario explicó que hasta ahora se tienen detectados dos municipios con alertas relacionadas a este tipo de retos, aunque recordó que se trata de un fenómeno mundial y no exclusivo de Tamaulipas ni de México. “Esperemos que no crezca, y exhortamos a niñas, niños y jóvenes a no participar en estas acciones”, dijo.

Fonseca subrayó que la intención de muchos adolescentes es viralizarse o conseguir más vistas y “likes”, lo que los lleva a poner en riesgo su integridad. “No es nada agradable, y por eso pedimos a los padres estar muy pendientes de sus hijos”, agregó.

La SET mantiene contacto con directores, supervisores y jefes de sector para que cualquier situación de riesgo sea reportada de inmediato. “La comunidad educativa debe estar alerta y reducir los riesgos”, insistió.

El funcionario reconoció que también se han registrado desapariciones de menores en algunos municipios, por lo que se trabaja en coordinación con las autoridades de seguridad para dar seguimiento a las estadísticas y atender los casos. “No podemos hablar de un foco rojo específico, el riesgo es en todo el estado”, afirmó.

Finalmente, Fonseca explicó que los protocolos de atención ya existen y se activan de acuerdo con las circunstancias. “Ahora se activaron por este trend mundial, y esperamos que no crezca más”, concluyó