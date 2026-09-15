SET presume avances locales frente a bajos resultados de PISA

Por José Gregorio Aguilar

Martes15 de septiembre de 2026

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, aseguró que mientras la prueba internacional PISA reportó una caída de 14 puntos en lectura y comprensión a nivel mundial, la evaluación estatal Tamaulipas Aprende mostró un incremento de 16 puntos porcentuales en cuatro años.

“Cada punto cuesta mucho. Aquí subimos 16 en lenguaje y comunicación, mientras que en PISA bajamos 14. Ese es el escándalo”, declaró Valdez, al presentar los resultados de la evaluación aplicada a 156 mil estudiantes de tercero de primaria, sexto y tercero de secundaria.

El funcionario destacó que la prueba local es censal, aplicada a todos los alumnos, y no muestral como PISA. Además, subrayó que el diseño de Tamaulipas Aprende proviene de bancos de reactivos elaborados en Nuevo León y Guanajuato, lo que garantiza independencia en su aplicación.

En matemáticas, los avances fueron de 9.7% en primaria y secundaria, mientras que en ciencias —evaluadas desde 2024— los incrementos oscilaron entre 2.5 y 8.9 puntos. “Lo importante es la tendencia sostenida en cuatro años”, insistió.

Valdez reconoció que persisten diferencias entre zonas rurales y urbanas, donde los resultados no mejoran al mismo ritmo. “No podemos decir que ya estamos en la cima, pero la trayectoria es positiva”, afirmó.

El secretario comparó los avances con un ejemplo cotidiano: “Si tu hijo tenía promedio de 6 y ahora trae 7 u 8, lo felicitas porque subió. No le dices que se quede ahí, sino que siga mejorando”.

La estrategia educativa estatal, explicó, forma parte del programa Tamaulipas Educa, que incluye la consolidación de aprendizajes, recuperación de rezagos y uso pedagógico de bancos de reactivos en matemáticas y lenguaje.

Con este discurso, Valdez buscó minimizar el impacto de los bajos resultados en PISA, resaltando que la evaluación local refleja avances sostenidos y permite dar seguimiento individual a cada estudiante.