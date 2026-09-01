Garantizan beca universal para todas y todos los estudiantes tamaulipecos de escuelas públicas

Soto la Marina, Tamaulipas.- Gracias al compromiso que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal Anaya tienen con la educación, todas las alumnas y los alumnos tamaulipecos de educación básica en escuelas públicas recibirán una beca universal, señaló Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

El titular de la SET explicó que, a partir de este ciclo escolar, las alumnas y los alumnos de primaria y secundaria de las escuelas públicas contarán con la Beca Rita Cetina, mientras que los estudiantes de bachillerato tendrán la Beca Benito Juárez. “Así, Tamaulipas y México se convierten en el primer país en que se beca de manera universal a todos sus estudiantes”, enfatizó.

Indicó que, gracias a la visión del mandatario estatal, se entregarán 500 mil paquetes de útiles escolares en el estado, con una inversión de 254 millones de pesos. Además, se entregarán más de 71 mil paquetes de uniformes escolares en 31 municipios, conformados por falda y blusa para las alumnas, y pantalón y camisa para los alumnos, así como una mochila y un par de tenis, con una inversión de 100 millones de pesos.

Compartió que para la Beca Rita Cetina en la entidad se destinarán 859 millones de pesos, mientras que para la Beca Benito Juárez serán 600 millones de pesos y 127 millones para el programa de educación universitaria Jóvenes Construyendo el Futuro. Además, se entregarán 3 millones 817 mil libros de texto gratuitos para la educación básica.

Destacó que los gobiernos progresistas, como los que lideran Claudia Sheinbaum en el país y Américo Villarreal en Tamaulipas, educan con el modelo del humanismo mexicano de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), reflejando una visión profunda y precisa del acto educativo.

Subrayó que la educación es la herramienta para recuperar los valores culturales y cívicos, así como la dignidad del ser humano; que es el campo de batalla donde se debate el futuro y en donde los gobiernos humanistas fortalecen los valores y los deseos de las niñas, niños y jóvenes para que tengan una verdadera concepción ciudadana y no sean gobernados por los datos y los algoritmos, ya que estos no tienen principios éticos y carecen de brújula moral.

“Hoy, bajo los principios del modelo de la NEM, seguiremos, señor gobernador, formando a nuestras niñas, niños y jóvenes de Tamaulipas para que sean fieles a sí mismos, para que ejerzan su pensamiento crítico, pero también para que adquieran el conocimiento, la imaginación y los valores que les permitan ser quienes sigan cambiando a México y a Tamaulipas”, enfatizó.