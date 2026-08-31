Seguiremos siendo respetuosos de la libertad de expresión: Gerardo Illoldi.

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 31 de Agosto del 2026

El secretario del Trabajo, Luis Gerardo Illoldi Reyes, aseguró que mantendrá respeto hacia la libertad de expresión de los ciudadanos, independientemente de las formas en que manifiesten sus inconformidades.

La declaración se dio tras la cabalgata encabezada por el gobernador Américo Villarreal, donde Illoldi fue cuestionado nuevamente por el caso de Marisol Uriegas, trabajadora que lleva siete años en litigio laboral y que este año decidió hacer público su reclamo mediante protestas y mensajes en redes sociales.

El secretario reconoció que resulta “extraño” que durante los primeros cinco años del expediente no se registraran manifestaciones de esta magnitud y que ahora, cuando la Secretaría sí ha logrado avances en el caso, se intensifiquen las expresiones públicas, pero subrayó que, aunque no comparte la forma en que se han realizado, entiende la inconformidad y será respetuoso de las manifestaciones.

Una vez más, Luis Gerardo admitió que las juntas laborales han actuado conforme a derecho y que las resoluciones han favorecido a la trabajadora y que, tanto en este como en otros casos, la Secretaría seguirá trabajando de manera imparcial y transparente, sin dejarse influir por presiones externas.

Cuestionado sobre si los ataques se relacionan con sus aspiraciones políticas, Illoldi respondió que no desea atribuirlos a ese motivo y que su intención es mantener la política al margen de los procesos laborales. “Vamos a dedicarnos a seguir trabajando y en este caso y en todos los demás estamos seguros que las resoluciones van a salir en el marco de lo legal y de lo justo”, afirmó.

El servidor público también fue cuestionado sobre posibles intereses políticos detrás de la campaña mediática en torno al caso. Respondió que, aunque se ha mencionado esa posibilidad, prefiere reservar su opinión personal y mantener la postura institucional de que las dependencias no deben contaminarse con cuestiones partidistas.

El secretario reiteró que la Secretaría del Trabajo seguirá actuando con imparcialidad y transparencia, independientemente de las formas en que los ciudadanos expresen sus reclamos. Subrayó que su prioridad es garantizar justicia laboral en Tamaulipas.

El caso de Marisol Uriegas continúa abierto y la presión pública mantiene el tema en la agenda mientras Illoldi busca equilibrar su papel institucional con sus aspiraciones.